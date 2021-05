L'aspetto che ha fatto la differenza tra Napoli-Spezia e Spezia-Napoli

Oltre a Victor Osimhen, assente all'andata per infortunio e Covid contemporaneamente, il Napoli ha ritrovato il cinismo in tutti i suoi giocatori. E c'è un dato, emerso dopo il 4-1 del Picco, che spiega bene cos'è cambiato dall'andata al ritorno, da gennaio a ieri: "Poi un altro aspetto crea la differenza: all’andata il Napoli perse nonostante 29 conclusioni verso la porta, stavolta è molto concreto, sei botte nello specchio e quattro centri, il raddoppio cade già al terzo tentativo", come sottolinea La Gazzetta dello Sport.