L'azzurro Cheddira incanta a Frosinone: voti altissimi dopo lo show col Sassuolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima gioia nel massimo campionato per Walid Cheddira. L'attaccante del Frosinone (di proprietà del Napoli) si è concesso rete e assist nel match vinto dai gialloazzurri contro il Sassuolo. "Primo gol in A ma non solo - analizza la Gazzetta dello Sport - lotta e dà l’assist a Lirola per il 4-2". "Guadagna e segna il rigore che - commenta invece TMW - vale il suo primo gol in Serie A. Suo l’assist per il 4-2 di Lirola". Questo invece quanto scrive TuttoFrosinone.com: "Primo gol con la maglia del Frosinone. Ha fatto reparto da solo mettendo in difficoltà Tressoldi. Nel finale assist per Lirola".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

TuttoFrosinone.com: 7,5