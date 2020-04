L'editoriale del CdM: "Impossibile ripartire e garantire sicurezza accettabile"

Il calcio ragiona sulla ripartenza. In vista della Fase 2 del paese, si prepara il ritorno ai centri sportivi per gli allenamenti e poi negli stadi a porte chiuse. Ma l'editoriale di Franco Di Stasio sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno non è d'accordo: "Allo stato attuale, quindi, una ripresa a breve dei campionati, e mi rivolgo al calcio perché altre federazioni hanno rinviato tutto, deve tenere conto che è impossibile garantire una sicurezza accettabile. E che non è possibile far gravare il peso di una gestione difficilissima sugli staff sanitari. Io,appassionato di calcio,vorrei si ricominciasse domani.E capisco le preoccupazioni dei presidenti. Gestiscono aziende, sono in difficoltà. Infantino,intelligentemente è intervenuto, equiparando la FIFA alla BCE,è pronto ad immettere denaro nel settore. Non è la panacea di tutto, ma aiuta. E soprattutto consentirà di decidere con più equilibrio una emergenza epocale".