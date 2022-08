L'editoriale del CdM: "ADL doveva fare come la Juve con Dybala per salutare Mertens con Insigne"

Il Corriere del Mezzogiorno analizza l'addio di Dries Mertens e scrive

Il Corriere del Mezzogiorno analizza l'addio di Dries Mertens e scrive: "Restiamo dell’idea che il Napoli avrebbe dovuto fare come la Juve con Dybala: comunicare per tempo l’addio così all’ultima giornata lo stadio avrebbe salutato sia lui sia Insigne. Parliamo del calciatore che ha segnato più gol con la maglia del Napoli. Non discutiamo il passato. Vorremmo solo che non diventasse più importante del presente.

Adesso, infatti, avremmo una domanda da porre. Possiamo voltare pagina? O dobbiamo sorbirci ancora a lungo la nostalgia per il fiammingo naturalizzato napoletano?".