L'editoriale del CdM: "Napoli assente ingiustificato, si è consegnato agli avversari con palleggio lento"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava ha scritto: "Sarebbe stato interessante capire con quale tipo di atteggiamento il Napoli ha affrontato il Granada. La sconfitta avrebbe avuto così almeno un senso. Centoventi minuti di black out? ( l’uno-due micidiale degli spagnoli) No, non è questa la sintesi della partita. Piuttosto una squadra, sì con gli uomini contati e senza i suoi giocatori migliori in tutti i reparti, assente in maniera ingiustificata per tutto il primo tempo, una squadra che si è consegnata agli avversari. E si è ancora una volta ostinata a palleggiare, a fraseggiare. In maniera lenta e assolutamente prevedibile. Fine a se stessa".