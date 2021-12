L'editoriale del CdM - Spalletti non si piange addosso: fronteggia la tempesta in mezzo al mare

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Luciano Spalletti affronta l’emergenza, ed è questa la prima e differenza rispetto al recente passato. Come il comandante di una nave, l’allenatore del Napoli, fronteggia la tempesta in mezzo al mare. Resta saldo al timone, non si scoraggia (sa che servirebbe a poco). Si ferma e consulta la mappa. Ed è lì che rilegge tutte le pagine del libro delle soluzioni a disposizione. Non si arrende e piuttosto rilancia. É successo così con l’Atalanta, sarà uguale giovedì in Europa League. Non c’è tempo di stare a rimuginare su quello che poteva essere con la squadra (che ha sempre definito forte e competitiva) al completo. Piangersi addosso non fa parte del suo dna".