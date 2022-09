L'editoriale del Cdm: "Subito critiche: e se non ne vincessero una con Sarri o Klopp? Fateli lavorare!"

"Abbiate pazienza e aspettative basse o finiremo per svegliarci con le orecchie d’asino della delusione", scrive in un fondo il Corriere del Mezzogiorno

"Due partite facili e già parlavamo di partire per il Paese dei Balocchi del sogno scudetto. Ed ora eccoci qua, mentre si avvicina una strettoia da paura, tutta in quattro giorni, a mettere sotto processo l’allenatore, a dubitare di Osimhen, a criticare i nuovi acquisti", scrive in un articolo di fondo il Corriere del Mezzogiorno. Di seguito alcuni stralci: "Perdonate, il Grillo insiste: non si fa così, il modo nel quale ti racconti la vita può anche ucciderti. La stagione ha una sua storia e se cominci a scriverla male poi saranno le tue stesse cupe parole a deprimerti. Poniamo che fra Lazio e Liverpool non se ne vinca nemmeno una. Brutta prospettiva ma realistica. Che si fa? Si strappano gli abbonamenti? Si urla al Pappone ladro? Si spara sull’incompetenza del tecnico? Si gettano a mare acquisti e vecchi giocatori?".

DIFESA DEL TURNOVER - "Già si risente l’espressione «titolarissimi», che è una roba da centro classifica. La campagna acquisti ha puntato a dare alla squadra una rosa larga, qualificata e di pronto uso. Ma perché il pronto uso sia possibile c’è bisogno che i nuovi giochino e non contro la Juve Stabia. Questa commediola contro il turn over l’abbiamo vissuta tutti gli anni e con tutti gli allenatori da Benitez in poi, con l’eccezione di Sarri che aveva la formazione scolpita nel marmo. Ma se due allenatori di discreto livello, gente che magari ha anche vinto la Champions, sceglie la strada dei turn over massicci, significherà qualcosa? Può darsi perfino che qualcuno dei nuovi sia destinato a non ambientarsi, ma rassegniamoci: il calcio non si fa in laboratorio, si gioca sul campo. Ci vuole tolleranza all’errore. Quindi, se fra il Comandante e Klopp prendiamo qualche schiaffone, non saremo diventati di colpo una banda di musica. Stiamo vivendo e costruendo calcio vero, contro avversari forti e fortissimi. Fateli lavorare in pace".