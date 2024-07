L'editoriale di Caiazza: "E' finita la pacchia, ragazzi. Il cazzeggio non sarà possibile"

È finita la pacchia ragazzi. Chi da oggi comincia a lavorare con Conte dovrà subito abituarsi ai suoi metodi duri. C’è una leggenda sugli allenamenti del tecnico salentino. Chi li ha vissuti in prima persona racconta che ci sarà da faticare duramente senza soste. Chi, invece, li ha visti si è stancato da lontano. Sarà un martello l’ex ct. Non ci saranno sconti. Sarà “ars et labor”. La creatività dell’artigiano leccese avrà un peso importante. Ha già tutto il programma in mente. L’ha studiato in questi giorni di vacanza. Assieme al suo staff ha stilato un piano che metterà in atto dal primo allenamento dei partenopei. Il campo di Carciato in Valdi Sole sarà consumato dai partenopei.

L’obiettivo di Conte è quello di avere subito delle risposte. Bisogna fare la differenza già dalla prima partita ufficiale della prossima stagione. Il 10 agosto alle 21 al Maradona ci sarà il match di Coppa Italia con il Modena. Poi il 18 l’esordio in Serie A in casa dell’Hellas Verona. Ha tutto fissato nella mente don Antonio. Non scappa nulla. Farà un discorso chiaro a tutta la squadra. A chi arriverà dopo gli sarà impartita la stessa lezione. Non esisteranno scuse o altro. Ci sarà un vademecum che dovrà essere rispettato. Il “cazzeggio” non sarà possibile. I calciatori passeranno le ore in albergo a riposarsi. Anche perché non ci saranno giorni di riposo. E quindi nessuno potrà uscire dal quartier generale. Sia a Dimaro Folgarida che a Castel di Sangro gli alberghi saranno blindati. Non saranno ammessi ospiti estranei. Il presidente porterà qualche amico ma dovrà rimanere fuori dai contesti calcistici.Conte, comunque, saprà anche caricare i suoi ragazzi.

Quando comincerà il campionato avrà un contatto diretto con ogni elemento della rosa. Li stimolerà periodicamente al punto che quando si andrà in campo non ci sarà bisogno di alcuna spinta. Chi era abituato ad isolarsi una volta uscito da Castel Volturno dovrà cambiare le sue abitudini. Il gruppo si fortifica come decide il tecnico. Tutti per uno, uno per tutti. Niente musi lunghi. Chi ha un problema potrà parlare con Lele Oriali. L’ex Inter sarà l’uomo dei collegamenti. Il traid union tra spogliatoio e proprietà. Non ci saranno incursioni “estranee”. Nessuno potrà parlare se non Antonio Conte. Guai ad intervenire per dire questo o quello ai calciatori. Nella scorsa stagione è successo perché non c’era una vera guida. Oggi c’è e bisogna seguirla con attenzione.