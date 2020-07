L'editoriale di Corbo: "Da De Paul a Milik, tre interrogativi per Gattuso"

Nel suo editoriale, Il Graffio, su Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha tre interrogativi per il Napoli di Gattuso: "Il primo dubbio lo fionda Rodrigo De Paul, che porta in vantaggio l’Udinese ma conferma le tracce di un difetto strutturale, il Napoli è vulnerabile sulla sinistra. La difesa è poco protetta da un centrocampo troppo gentile, elegantemente ossessivo nel possesso palla, ripetitivo nel giro-palla e nei passaggi all’indietro, ma debole nell’interdizione. Il secondo dubbio lo solleva Milik: si può fare a meno di lui se Mertens (uscito con il mal di schiena) non incide? Con i tre nani volanti il Napoli ieri era innocuo. Insistere su Callejòn, questo il terzo dubbio, non è buona prova di coerenza, se l’esterno spagnolo avverte come ieri tutti i languori del suo inevitabile addio".