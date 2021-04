L'editoriale di Corbo: "Dopo Napoli-Crotone ci sono due interrogativi da risolvere"

Per battere il Crotone il Napoli è stato costretto a vincere due volte: ad inizio partita e dopo la rimonta calabrese. Questo perché la difesa balla, specie quando non c'è Kalidou Koulibaly. Un aspetto evidenziato anche da Antonio Corbo nel suo editoriale per La Repubblica: "Ma lo stesso Napoli, lanciato verso lo scontro che può valere la qualificazione Champions, è turbato da troppi rimorsi in difesa. Li supera se si rivolge due domande: la prima, possibile che la sola assenza di Koulibaly crei tanto scompiglio? La seconda: sul 3-1 non poteva inventare nulla per evitare la risalita del Crotone?