L'editoriale di Corbo: "Gattuso prepari questa novità tattica per Osimhen, o si rischia il Lozano 2"

Antonio Corbo, nel suo editoriale, parla di Osimhen, del modo con cui il Napoli dovrà esaltarlo per evitare un nuovo caso Lozano: "Il palleggio è eccessivo, ripetitivo, cieco se non indovina le proiezioni in verticale. Niente male se si abbassa la squadra di venti, trenta metri, per ripartire in velocità negli spazi con i suoi nani volanti. Creando più densità in difesa, può solo migliorare. Si allarga in ampiezza, chiude meglio i varchi, fa scattare subito l’offensiva. Un atteggiamento tattico che prepara il futuro. Con la sua potenza in velocità e i mezzi tecnici da affinare, il 21enne nigeriano Victor James Osimhen è punta da contrattacco negli spazi liberi. Se è costato 60 milioni, il Napoli deve tenerne conto. Occorre una squadra che esalti le sue caratteristiche. Evitare un caso Lozano numero".