L'editoriale di Corbo: "Il Napoli evade da un complesso che si portava dentro"

"Conte ha il pregio di credere nelle sue idee anche quando rischia esiti scontati e prevedibili. Crede ancora in Lukaku, non cambia nulla nella dinamica di una strategia che sembra scontata". Lo scrive Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica dopo la vittoria del Napoli contro l'Empoli.

"Il Napoli esce da un complesso che si portava dentro. Supera il limite che era diventato un incubo, l’inizio della fase calante sul piano fisico, quanti tempestosi finali hanno costretto il Napoli a perdere punti, a vedere gli esigui vantaggi sfumare? L’ottimismo del momento aiuta il Napoli a superare l’impatto negativo di un odioso infortunio, l’ennesimo malanno muscolare esclude dalla partita il combattivo Juan Jesus, a sua volta ricambio del titolare Buongiorno tornato in infermeria. Spazio per Rafa Marin, un personaggio da tempo in cerca di un ruolo nella commedia che il Napoli ha deciso di riscrivere. L’aveva interrotta nelle settimane peggiori, due vittorie in nove gare. Ma con il Monza ultimo che l’aspetta sabato il Napoli sembra di nuovo ispirato. Tocca all’Inter rispondere da Bologna".