L'editoriale di Corbo: "Il Napoli non ha voglia di combattere, in Italia ha lasciato testa e cuore"

Nel suo editoriale, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive, commentando il ko del Napoli: "Più che nove giocatori fuori uso, a tratti sembra che il Napoli abbia lasciato in Italia testa e cuore. Non ragiona e non ha voglia di combattere. Torbido e demotivato consegna subito due doni, come suggerisce il galateo a chi arriva da lontano in casa d’altri. Troppi infortuni e troppo volte la squadra si assenta nel primo tempo quest’anno. Due gol insopportabili in due minuti, ne sono passati solo ventuno quando il Granada è già sul 2-0. Nel silenzio dello stadio andaluso, si sente Gattuso che come una nenia dei più tristi riti pagani insiste con Lobotka, perché lo slovacco schierato regista alzi la testa e guardi avanti. Lobotka è il solo a non essere raggiunto né convinto né turbato dai lamenti del suo allenatore, continua a passare dietro".