L'editoriale di Corbo: "Mazzarri sfida ADL per Zielinski, ma non ne vale la pena"

Nel suo editoriale per Repubblica,il giornalista Antonio Corbo parla del 'caso Zielinski' facendo riferimento alla prova opaca del polacco contro il Milan.

"Secondo De Laurentiis nella ecumenica conferenza di mercoledì un pur valoroso fantasista non dà il massimo se il suo agente l’ha promesso ad un’altra società, che sia l’Inter è il segreto più conosciuto del calcio italiano.

Il coraggio di Mazzarri in una decisione così impegnativa trova purtroppo in Zielinski una debole risposta. Prevedibile forse. Un caso aperto è Zielinski. Deve dimostrare di essere in piena forma e dare l’anima per Mazzarri e la squadra. Quello di ieri non vale il rischio di una rottura con il presidente".