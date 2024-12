L'editoriale di Corbo: "Non giova l'atteggiamento di ADL. E si parla troppo di mercato"

"Anche stavolta chiamato al controsorpasso, il Napoli si piega davanti a una Lazio che sa vincere indovinando il mercato". Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo commenta il ko contro la Lazio al Maradona.

"I cambi sono drastici. Audaci. Ininfluenti. Escono prima Politano per Neres, poi Lobotka e McTominay per Gilmour e Raspadori, più tardi arriva Simeone per rimuovere Lukaku. Ora che la Lazio ha impedito il controsorpasso al Napoli è fatale che tornino a galla con spessore le perplessità cancellate dalle vittorie, pur di misura. Inutile rimettere in discussione la rinuncia velleitaria alla Coppia Italia, va forse riesaminato il momento del Napoli. Il gioco non può fondare tutto il futuro sulla solidità di centrocampo e difesa. Lukaku e Kvara, l’attacco, sono i temi cruciali del Napoli non più capolista. Non ha giovato l’atteggiamento di un presidente troppo accondiscendente e l’assenza di un direttore sportivo. Si parla troppo di mercato, almeno De Laurentiis dovrebbe far valere esperienza e prudenza".