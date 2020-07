L'editoriale di Corbo: "Non vincerà mai una società più attenta ai soldi che alle regole"

Parlando dell'ammutinamento e delle ultime prove di Milik, deludenti, nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, Antonio Corbo scrive: "Se davvero si è promesso alla Juve, la verità una tra queste due. Un giocatore spento, quindi non è da Juve. Oppure è già a Torino con la mente. Niente può essere più opportuno: adottare una linea dura. Più che un pugno di milioni, il Napoli deve salvare la sua immagine di club gestito secondo regole inviolabili. Altrimenti la rivolta del 5 novembre, con pacchiana insubordinazione dei giocatori, non sarà una vicenda grave ma superata. Si rivelerà una questione penosamente irrisolta. Non vincerà mai una squadra governata da una società più attenta ai soldi che alle regole".