L'editoriale di Corbo: "Quelle parole di Conte sono un annuncio"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo commenta la prova del Napoli col Milan e parla della lotta scudetto, sempre più aperta: "Sabato il Napoli aveva tre punti meno dell’Inter. L’Atalanta non si era ancora inchiodata ai 58 del terzo posto perdendo a Firenze. Conte non sbaglia, avrà notato dopo la sosta un Napoli rifiorito, gioca d’anticipo, quelle parole sono un annuncio, una provocazione al Milan, un allarme sul campionato. Il Napoli non è folle né rassegnato. Deve solo gestire meglio i cambi per evitare finali strappacuore".

Poi sul modulo: "Il sostanziale ritorno alla tradizione, al modulo che risale agli anni della bellezza di Sarri e dello scudetto di Spalletti è documentato, evidente, risolutivo. Non può essere un caso, se Di Lorenzo ritrova la leggerezza del suo comando sulla fascia destra e va facile nelle intese con Politano, e lo stesso Politano dopo aver segnato subito il gol che brucia come una frustata sulla schiena del Milan, controlla la fascia destra anche in fase difensiva e propone spunti interessanti per Lukaku".