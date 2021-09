L'editoriale di Corbo: "Tre punti per sei vittorie, cosa si inventerà Spalletti per nascondersi?"

"Tre punti per sei vittorie, che cosa inventerà Spalletti per nascondersi e convincere che il suo Napoli è solo una squadra come altre sei per lo scudetto?". Lo scrive Antonio Corbo sull'edizione odierna del quotidiano Repubblica nel suo consueto editoriale: "Il conto era facile ma subdolo come un tranello, 3 per sei 18, certo che sembrava facile allungare il volo in vetta con la sesta vittoria consecutiva. Bisognava attenuare le previsioni. E ci pensava Spalletti. Sabato girava largo con le sue surreali metafore sul condominio, tutti insieme a lottare per lo scudetto, in sei-sette magari, facendo valere i rispettivi millesimi. Storie. Voli di fantasia. Depistaggi nelle ore di attesa. Finisce poi una sera dolcissima di settembre con uno scenario che si legge nei deliri dello stadio Maradona. Il Napoli è sempre solo lassù, divide con il determinato Milan, l’affannata Inter, la Lazio che finalmente s’intende con Sarri, le combattive Roma e l’Atalanta un sogno ancora possibile".