L'editoriale di Criscitiello: "La Juve fa la Juve, ora una resterà fuori dalla Champions!"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Michele Criscitiello ha analizzato il mercato di gennaio: "La Juventus ha fatto a gennaio quello che andava fatto ad agosto ma non aveva avuto il tempo per lo scarso preavviso di Ronaldo. L'attaccante che doveva arrivare adesso c'è! Zakaria è un grande affare in termini tecnici ed economici e lo sono anche le due cessioni al Tottenham. Qualche rimpianto potrà esserci, forse, per Kulusevski. Vendi, guadagna e pentiti. Complimenti alla Juve che ha finalmente deciso di fare la Juve. Con queste mosse, la corsa al quarto posto sarà stupenda perché una resterà fuori dai giochi. La Fiorentina ha usato il cervello nell'operazione Vlahovic. Ovvio che i tifosi facciano i tifosi ma Pradè è stato bravo ed abile. Se fatturi 75 milioni di euro non puoi rifiutarne 70 per questioni di principio e portare in estate 20 o 30 milioni oppure addirittura zero se si aspettava ancora un pochino. La viola è stata brava anche a farsi trovare pronta con due alternative e non si può accusare una società di guardare con attenzione ai bilanci per poi criticare i club sul lastrico. Brava tutta la Fiorentina ad aver ragionato da imprenditori e non da tifosi. Sia un insegnamento per tutti. E a Firenze dovrebbero essere prudenti, alla luce dei disastri passati di Cecchi Gori.

L'Inter doveva stare ferma, invece, ha fatto un mercato intelligente. Tutto dipenderà da come si riprenderà Gosens che non vede il campo da tanto tempo e le condizioni restano un punto di domanda. Caicedo sarà utile visti i tanti impegni e Inzaghi sarà bravo a sfruttarlo come già accaduto alla Lazio. Marotta si è fatto trovare pronto e alla prima occasione l'ha messa dentro.

Lascia con stupore la non strategia del Milan. Tanti difensori sondati per non prendere nessuno. Un giovante attaccante del 2004, nulla di più. Un azzardo per una squadra in difficoltà con i tanti infortuni e che dovrebbe metterci la testa per non rischiare di perdere il posto Champions con Atalanta, Napoli e Juventus. Va bene che il fondo non fa eccezioni ma certamente qualcosa sul mercato andava fatto e oggi sei rimasto l'unico, tra le prime 5, fermo al punto di partenza. Sicuramente a casa Milan avranno valutato i rischi".