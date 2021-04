L'editoriale di Crosetti: "Juve-Napoli surreale, mai si era giocato il ritorno prima dell'andata"

“Il manifesto di un’annata surreale”. Sulle pagine di Repubblica, Maurizio Crosetti commenta il successo per 2-1 conquistato dalla Juventus ai danni del Napoli: “La nostra piccola Champions dei recuperi, incastrata nelle fessure del pomeriggio per non disturbare quella vera, diventa il paradigma di tutta un’annata. Juve-Napoli racconta i paradossi e l’incoerenza di un tempo di calcio sgangherato. Mai si era giocato un ritorno prima dell’andata, stavolta sì".