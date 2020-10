L'editoriale di Sconcerti: "Juve dominata, è in pericolo la stagione. Pirlo deve sporcarsi le mani"

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti commenta così il ko della Juventus contro il Barcellona: "La Juve è stata dominata, una vera lezione tecnica e tattica di Koeman a Pirlo e una dimostrazione di superiorità. Continua a sembrarmi una Juve sbilanciata, non ancora adatta al 4-2-4 rivisitato di Pirlo. Ma quello che la porta lontano dalle abitudini è la mancanza di autorevolezza in campo. È qui che Pirlo deve passare dall’accademia alla pratica. Sporcarsi un po’ le mani, costruire anche i sentimenti dei suoi giocatori che adesso mancano. Non è in pericolo la qualificazione, è in discussione la stagione, l’idea di Juve presente e futura, la realtà di una guida che conosce il calcio ma sembra lontana dagli uomini".