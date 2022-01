L'editoriale di Sconcerti: "Risultato di Torino indecifrabile, il Napoli non pensa più allo scudetto"

Il direttore Mario Sconcerti, all'interno del Corriere della Sera, ha, come sempre, analizzato le gare di Serie A: "A Torino il risultato è poco decifrabile. Un pareggio danneggia chiunque a questi livelli, ma nel gioco è stato più continuo il Napoli, più compatto. La Juve è stata per due terzi di gara più brillante, ma estemporanea, individuale. Si sono mostrate entrambi inferiori al Milan di San Siro e all’Inter degli ultimi due mesi. Ma credo che sia Napoli che Juve non pensino più allo scudetto".