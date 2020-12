L'editoriale di Sconcerti: "Sonnolenza Inter e Conte ha smesso di combatterla"

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti, sull'Inter, scrive: "È tornata quella sonnolenza di fondo che è l’ultimo limite. È come se Conte avesse smesso di combatterla avendo capito che è dentro la natura della squadra. Meglio forzare il gioco con il fisico, essere brillanti correndo e spingendo. Altro è difficile. C’è una piccola consolazione, aver perso al meglio, non essersi cioè presa sulle spalle un’Europa League che farà perdere tante energie agli avversari. Non è proprio come la volpe e l’uva, è qualche grappolo che cade giù da solo".