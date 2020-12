L'editoriale di Scozzafava sul CdM: "Il calcio obbedisce allo Stato, non può essere zona franca"

"Anche il calcio obbedisce allo Stato". E' questo il titolo scelto dal Corriere del Mezzogiorno per l'editoriale di Monica Scozzafava circa il rovesciamento della sentenza circa Juventus-Napoli avvenuto ieri al Collegio di Garanzia del CONI: "Le allusioni, le illazioni contenute nelle motivazioni della sentenza di condanna alla fine si sono rivelate per gli stessi giudici un boomerang. Quando la procura nazionale dello sport dice «i giudici hanno fatto il passo più lungo della gamba», non c’è più spazio per castelli di sabbia costruiti sul nulla appunto. Niente prove, ma neanche alcun indizio. E ci sono voluti novanta giorni e tre gradi di giudizio per sancirlo. E per stabilire il principio che rispetto ad un’emergenza sanitaria il calcio non può e non deve essere zona franca".