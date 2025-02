L'editoriale di Zazzaroni: "Fiorentina-Inter autentica stramberia, va rivisto il regolamento"

La Fiorentina ha battuto l'Inter ma lo ha fatto in piena emergenza avendo ceduto diversi giocatori e non potendo contare, da regolamento, sui nuovi arrivati. Perché? Perché la gara era il recupero della 14esima, quindi prima che aprisse il mercato. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale scrive: "Commento una partita falsata da un regolamento imperfetto che mi auguro possa contemplare in futuro la necessaria correzione: situazioni simili si ripeteranno.

Trattandosi di una gara d’andata rinviata di mesi (caso Bove) e riprogrammata per esigenze di calendario a mercato invernale chiuso, è stata infatti autorizzata un’autentica stramberia. È vero che ci stiamo abituando a eccessi e follie, ma lo è altrettanto che non si può evitare di segnalare con insistenza incongruenze come questa: Palladino non ha potuto impiegare chi stava allenando a dicembre, ovvero Martinez Quarta (tornato in Argentina), Kayode (Brentford), Ikoné (Como), Kouame (Empoli) e Biraghi (Torino). E in più non gli è stato possibile ricorrere agli acquisti di gennaio: Fagioli, Zaniolo e Ndour, oltre a Pablo Marí e Folorunsho, che peraltro hanno già esordito in campionato".