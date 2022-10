L'editoriale di Zazzaroni: "La sofferenza di Josè. Ma la Roma non esce ridimensionata"

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha commentato il successo degli azzurri all'Olimpico

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha commentato il successo degli azzurri all'Olimpico: "La sofferenza di Josè. Ma la Roma non esce ridimensionata". Il giornalista ha commentato il ko dei giallorossi contro il Napoli. La sofferenza della Roma è durata 80 minuti, fino al gol di Osimhen che ha deciso la partita. Gara di notevole attenzione difensiva per la Roma, punita al primo errore, quello di Smalling. L’assenza di Dybala si è avvertita tanto quanto la presenza/assenza di Abraham che ha confermato di non essere uscito da un’impressionante crisi di rendimento. "La Roma ha perso soltanto un punto perché ha fatto troppo poco per prenderne tre. Il piano di Mourinho è peraltro quello di arrivare alla sosta in una posizione di classifica migliorabile da gennaio".