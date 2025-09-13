L'editoriale di Zazzaroni: "Scudetto corsa a due! Juve può inserirsi solo in un caso"

vedi letture

"Lo scudetto è una corsa a due: Napoli e Inter", lo scrive in un editoriale il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che non si sottrae al gioco dei pronostici, raccontando di una sfida a due al vertice e le altre abbastanza staccate: "Si sono rafforzate, il Napoli di più in funzione della coppa: la scorsa stagione l’Inter era superiore alla squadra di Conte che ha compiuto l’impresa sfruttando anche i cali di quella di Inzaghi, a lungo impegnata in Champions. Tra le variabili interiste segnalo le condizioni fisiche e mentali di Calhanoglu, Dimarco e Mkhitaryan. Lookman avrebbe consentito cambiamenti sostanziali davanti, ma nel complesso Chivu ha una batteria di attaccanti più forte di quella di Simone"

E' la Juventus? "Può infastidire le favorite soltanto se Tudor azzecca la partenza lanciata, evitando così le prime crisi di fiducia e le inevitabili diffidenze. Locatelli e Koopmeiners sono valori tattici elevati, ma anche mine vaganti. Mi dicono che dalla sede del Milan partano telefonate ai giornali per ricordare che Allegri ha il secondo stipendio del campionato ed è quindi obbligato ad arrivare tra i primi due. Registro, ma non ci credo. Il mercato è stato contraddittorio, sono arrivati soltanto due titolari e mezzo: Modric, Rabiot e Nkunku. Lazio e Roma le vedo sulla stessa linea (Europa League)".