Fiorentina-Napoli, la chiave della partita e le armi di Conte dalla panchina

vedi letture

La catena di destra è una delle armi migliori del Napoli, ma anche la Fiorentina sfoga molto da quel lato. Dodò è una delle armi principali e il modo in cui il Napoli si muoverà per impensierirlo e contrastarlo rappresenta una delle chiavi della partita, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno, raccontando che per la fascia sinistra Spinazzola è in leggero vantaggio su Olivera, poi si andrà sulle certezze con i Fab Four: Lucca al centro dell’attacco dopo circa due settimane di lavoro a Castel Volturno e Hojlund come arma a gara in corso.

Non è l’unica soluzione, Conte per cambiare la partita può contare anche su David Neres, che rientra dopo aver smaltito l’affaticamento, oltre a Noa Lang ed Elmas, un profilo scelto proprio per la sua duttilità. Anguissa ci sarà, nonostante abbia fatto solo due allenamenti mentre Gudmunsson è rientrato dalle gare dell’Islanda con un acciacco alla caviglia e dovrebbe partire dalla panchina.