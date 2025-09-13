Fiorentina-Napoli, la chiave della partita e le armi di Conte dalla panchina
La catena di destra è una delle armi migliori del Napoli, ma anche la Fiorentina sfoga molto da quel lato. Dodò è una delle armi principali e il modo in cui il Napoli si muoverà per impensierirlo e contrastarlo rappresenta una delle chiavi della partita, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno, raccontando che per la fascia sinistra Spinazzola è in leggero vantaggio su Olivera, poi si andrà sulle certezze con i Fab Four: Lucca al centro dell’attacco dopo circa due settimane di lavoro a Castel Volturno e Hojlund come arma a gara in corso.
Non è l’unica soluzione, Conte per cambiare la partita può contare anche su David Neres, che rientra dopo aver smaltito l’affaticamento, oltre a Noa Lang ed Elmas, un profilo scelto proprio per la sua duttilità. Anguissa ci sarà, nonostante abbia fatto solo due allenamenti mentre Gudmunsson è rientrato dalle gare dell’Islanda con un acciacco alla caviglia e dovrebbe partire dalla panchina.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
