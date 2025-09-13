Sorpresa nella formazione della Fiorentina? Le ultime sulle scelte di Pioli

Servirà la prova perfetta alla Fiorentina per fermare il Napoli campione d'Italia. I viola punteranno su un giocatore in stato di grazia come Moise Kean ed a Stefano Pioli rimangono però alcuni dubbi di formazione, con decisione rimandata a stamani, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che il rebus è principalmente a centrocampo.

Con quale sistema giocare? I favoriti per un posto dal 1' sono Fagioli e Mandragora (con Sohm che incalza) mentre la novità potrebbe essere Fazzini che si candida per un ruolo dietro le due punte (Piccoli, in vantaggio su Dzeko, e Kean). Poi c'è l'incognita Gudmundsson: l'islandese sta meglio e farà un provino nelle prossime ore per vedere come risponderà la caviglia infortunata una settimana fa con l'Islanda. Se il test darà responsi positivi, sarà quantomeno convocato.