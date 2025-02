L'Inter non è più la stessa: un dato col passato è clamoroso

Questa Inter non fa paura perché non è feroce come quella dello scorso anno. Basta qualche dato per capirlo, lo evidenzia il Corriere dello Sport oggi in edicola. La squadra di Inzaghi, seconda a -2 dal Napoli, lo scorso anno era in testa alla classifica di Serie A con 66 punti a +12 rispetto alla Juventus seconda che inseguiva ma già distante.

Di fatto, a febbraio lo scorso anno il campionato si era già virtualmente concluso. Adesso è lotta aperta con il Napoli, con l’Inter, con l’Atalanta nelle retrovie che però non molla. Una cosa è certa: la squadra di Inzaghi non è famelica come quella di un anno fa. E questo Conte lo sa bene. Lo ha capito nel corso del cammino.