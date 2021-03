L'interrogativo di Gazzetta: "Napoli, che attacco! Ci sarà spazio per tutti o qualcuno partirà?"

La forza del Napoli, attualmente, sta nell'attacco. Spesso Rino Gattuso si è affidato alle giocate dei singoli, consapevole della tanta qualità a disposizione. In attacco non mancano i grandi giocatori, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Che poi si pone anche un interrogativo: "Osimhen e Lozano restano i cardini del Napoli futuro. Detto questo, il club azzurro vanta un parco attaccanti da invidia, che varia dall’esperienza di Mertens alla classe di Insigne, dalla velocità di Politano alla potenza di Petagna. Ci sarà ancora spazio per tutti o qualcuno partirà?