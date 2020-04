L'ultima gioia in Napoli-Torino: Manolas e la tanta voglia di tornare ad esultare

Gli appartiene l'ultima gioia, è stata lui a provocarla con Di Lorenzo, loro i marcatori della vittoria sul Torino, epilogo di una felicità ormai smarrita. Kostas Manolas sbloccò di testa una partita che inaugurò quella sensazione di anormalità che oggi ci è comune. Altrove il calcio stava per fermarsi, al sud la situazione era ancora sotto controllo, eppure in conferenza stampa i giornalisti erano distanti da Gattuso, fu vietata la mixed zone, iniziarono a sorgere i primi dubbi sul futuro. Era il 29 febbraio. Poco dopo, il caos. Così quella notte, apparentemente una delle tante, è diventata un riferimento difficile da dimenticare. Perché da allora il pallone ha smesso di rotolare e anche uno come Manolas, ora, spera possa riprendere presto a farlo, ovviamente solo quando si avrà la certezza, o quasi, di essere al sicuro, riparati da qualsiasi forma di pericolo.

GOL. Insigne aveva pennellato una punizione splendida per il colpo di testa di Manolas, autore del gol del vantaggio, il terzo in campionato, record personale in una sola stagione in Serie A. Il calcio s'è fermato sul più bello, nel miglior momento del Napoli e anche suo. Manolas aveva ritrovato brillantezza e sicurezza, della difesa era finalmente diventato riferimento e leader, con Maksimovic l'intesa era totale. L'assenza di Koulibaly, col quale ha condiviso pochissimo tempo, aveva fatto credere al peggio. Non è andata così: i due, Manolas e Maksimovic, hanno affrontato ogni sfida perfezionando la propria empatia tecnica, hanno affrontato a testa alta rivali pericolosi come Lukaku e Messi, raramente hanno balbettato e il greco era pronto a nuove entusiasmanti sfide che il Codiv-19 ha momentaneamente cancellato.



DUBBIO. Non si sa bene quando tutto riprenderà, intanto Manolas si allena da casa, come tutti, seguendo la propria tabella di lavoro e una personalissima dieta per restare in forma. I contatti con Gattuso e il suo staff sono frequenti così come è diretta la comunicazione coi propri compagni attraverso una chat di gruppo nella quale ci si diverte senza mai perdere il sorriso. In attesa di tornare in campo. Il Napoli sarà chiamato alla conferma dell'Europa in campionato e sogna i quarti di Champions dopo l'1-1 del San Paolo col Barcellona. Anche se la priorità è la salute di tutti, è concesso ai calciatori isolarsi dalla cronaca per tornare alla propria, di vita, fatta di calcio e sfide, ostacoli da superare e un calendario fitto d'impegni che oggi è deserto d'incertezze dal quale, prima o poi, dovrà spuntare una nuova città.