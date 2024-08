L'ultimo test prima di fare sul serio: Conte senza Osimhen (e Lukaku) conferma Raspadori

E' il giorno dell'ultimo test estivo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli quest'oggi a Castel di Sangro riceve la visita della rivelazione spagnola Girona, che disputerà la prossima Champions League, chiudendo così con la quinta gara il quadro delle amichevoli estive (4 vittorie, 12 gol fatti, 0 subiti). Prove generali verso l'esordio ufficiale in programma tra appena una settimana, al Maradona contro il Modena il 10 agosto per i 32esimi di Coppa Italia. Per il Napoli in questo momento da un lato c'è la soddisfazione di Conte, espressa anche pubblicamente, per l'enorme lavoro svolto sia fisicamente che mentalmente e tatticamente, ribaltando subito la squadra, ma dall'altro anche il rammarico per la fase di stallo sul mercato ed un 11 in questo momento ancora privo del centravanti titolare. Anche quest'oggi infatti dovrebbe essere Raspadori, reduce dall'eurogol al Brest, a guidare l'attacco dei partenopei. L'ex Sassuolo è favorito su Simeone e Cheddira con almeno uno dei due destinato a partire e l'altro che rappresenterà l'alternativa al centravanti titolare.

Le cessioni non si sbloccano

A partire da quella cruciale per tutta l'estate. Victor Osimhen ieri è tornato a disputare la partitella con i compagni, ma non sarà convocato neanche per la sfida di quest'oggi nonostante non ci sia una trattativa in via di definizione. Il Psg è in un silenzio strategico per allontanarsi dalla tripla cifra chiesta da De Laurentiis ed il Napoli in questa fase non può che provare a tenere per non svendere il nigeriano dopo un primo sconto sulla clausola. La prossima settimana il Napoli proverà a sbloccare almeno le cessioni in mediana: a partire da Gianluca Gaetano (c'è il Cagliari, ma non arriva alla doppia cifra chiesta dal Napoli) ma anche Cajuste a fronte di offerte a titolo definitivo. L'obiettivo è far entrare giocatori con caratteristiche più congeniali a Conte come Gilmour del Brighton ed anche Brescianini del Frosinone. Per entrambi si può chiudere a cifre leggermente superiori ai 10mln di euro.