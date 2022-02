La difesa si è rinsaldata: un solo gol nelle ultime 4 e record di clean sheet in Europa

Dopo un periodo complicato, tra fine novembre e tutto il mese di dicembre, anche la miglior difesa del campionato - chiaramente quella del Napoli - è tornata al top. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Dopo alcuni disagi iniziali la difesa azzurra si è rinsaldata anche senza il suo leader. Appena un gol subito nelle ultime quattro giornate. A quota 16 è della formazione di Spalletti il miglior bottino di reti incassate in A. E domenica a Venezia, la porta del Napoli è rimasta inviolata per la tredicesima volta: nessuna squadra conta più clean sheet nei cinque campionati europei più importanti in corso".