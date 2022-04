La difesa sta mandando segnali di cedimento: c'è un dato che lo dimostra

La difesa da un po' di tempo a questa parte ha mandato leggeri segnali di cedimento a Luciano Spalletti. C'è un dato che lo testimonia

La difesa da un po' di tempo a questa parte ha mandato leggeri segnali di cedimento a Luciano Spalletti. C'è un dato che lo testimonia, messo in evidenza dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per la precisione: sono otto partite che il Napoli non chiude la giornata con la porta blindata. L'ultima volta risale alla trasferta di Venezia del 6 febbraio".