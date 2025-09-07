La Fiorentina perde un big per il Napoli? Gudmundsson in forte dubbio

vedi letture

Stefano Pioli e la Fiorentina aspettano news dall'Islanda. Nei giorni scorsi infatti Albert Gudmundsson, a segno con la sua Nazionale, si è infortunato. Ovviamente la sfida contro il Napoli di sabato prossimo è a rischio ma il club attende.

Già, perché bisogna vedere quale sarà il responso per avere un quadro più completo della situazione. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino: "Gud segna e si fa male. il Napoli a rischio".