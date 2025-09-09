La frase di Manna a De Bruyne per convincerlo ad accettare Napoli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna sull'arrivo a Napoli di De Bruyne con alcuni retroscena relativi alla trattativa estiva e alla strategia del ds Manna per convincerlo ad accettare Napoli. "Mentre De Bruyne resta eguale, a se stesso, nella postura, nei movimenti, con quel passo regale che sembra possa guidarti ovunque, persino tra le stelle, come quelle dell'Etihad, il salotto del suo regno, dove KDB ha per dieci anni deliziato.

È la storia, è il vissuto, è ciò che è stato dal 2015 al 2025, fino a quando Giovanni Manna, il direttore sportivo, non andò a bussare al portone della sua abitazione si giocò l'all-in, quasi incredulo e certo fiducioso: "Qui a Napoli c'è un progetto che può piacerti".