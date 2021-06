La Juve cerca una punta di peso: idea Petagna

La Juventus cerca una quarta punta per completare l'organico, un attaccante giovane e senza pretese di titolarità da acquistare a prescindere dall'addio o dalla conferma in bianconero di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", uno degli uomini graditi ad Allegri per il ruolo sarebbe Andrea Petagna, centravanti classe 1995 del Napoli, già abituato al ruolo di "riserva" nel club partenopeo.

Resta da capire se il Napoli vorrà privarsi del giocatore nella sessione estiva di calciomercato.