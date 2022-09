La Juve ora vuole imitare il Napoli, Tuttosport: Modello da seguire sul mercato"

La dirigenza juventina, infatti, vuole ritornare a una pianificazione di mercato in grado di puntare su giocatori di prospettiva e qualità a cifre modiche

© foto di www.imagephotoagency.it

Il prossimo mercato della Juventus sarà "anti rosso in bilancio". Lo definisce così Tuttosport che, nell'edizione odierna, spiega le mosse future della società bianconera, in attesa di una svolta sul campo da parte di Allegri e co.

La dirigenza juventina, infatti, vuole ritornare a una pianificazione di mercato in grado di puntare su giocatori di prospettiva e qualità a cifre modiche, ma che possano generare plusvalenze. Il Club cercherà di seguire i due modelli che ad oggi stanno funzionando sia in Italia che in Europa: si tratta di Milan e Napoli.