Interesse Rizzetta per il Napoli non è tramontato, ma nessuna pressione su ADL

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Cessione Napoli, nessuna pressione su De Laurentiis

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Roma, l'interesse dell'imprenditore americano Matt Rizzetta per il Napoli sarebbe tutt'altro che tramontato. Nonostante Aurelio De Laurentiis non abbia manifestato alcuna intenzione di cedere il club, l'offerta per l'acquisizione della società azzurra resterebbe ancora sul tavolo.

Il presidente del Napoli, attualmente negli Stati Uniti per un periodo tra vacanza e impegni legati al Mondiale, non avrebbe in agenda incontri finalizzati a una possibile vendita. Tuttavia, l'entourage vicino all'operazione conferma che il progetto degli investitori americani è ancora vivo.

Interesse Rizzetta per il Napoli non è tramontato

In particolare, una fonte riportata dal quotidiano spiega: "Di sicuro la proposta è vera e non è una farsa. Rizzetta ha avuto mandato da investitori statunitensi di trattare l'acquisto del Napoli. Sul piatto sono stati messi tanti soldi e chi vuole acquistare sa come fare rendere al massimo il club".

Secondo la stessa ricostruzione, l'iniziativa non avrebbe finalità mediatiche o pubblicitarie. "Rizzetta non ha alcuna intenzione di stressare il presidente e chi lo conosce bene sa che non è stata un'operazione pubblicitaria. La situazione è molto chiara: dagli States hanno intenzione di investire a Napoli e nel Napoli".

Cessione Napoli, nessuna pressione su De Laurentiis

Il punto centrale, però, resta la volontà di Aurelio De Laurentiis, che al momento non sembra orientato a passare la mano. Gli investitori americani, però, sarebbero pronti ad attendere i tempi del patron azzurro. Come si legge ancora nel pezzo de Il Roma, "quando De Laurentiis deciderà di cedere sa che ci sono degli acquirenti interessati". Una porta che, almeno per il momento, resta socchiusa in vista di possibili sviluppi futuri.