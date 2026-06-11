Il Napoli piomba sul 2008 Natali: è considerato uno dei migliori emergenti nel ruolo
Il Corriere del Mezzogiorno analizza le strategie del Napoli in vista della prossima stagione, evidenziando come il progetto tecnico di Massimiliano Allegri ripartirà innanzitutto dalla rosa già a disposizione. L'idea sarebbe quella di valutare con attenzione i giocatori di ritorno dai prestiti, concedendo una nuova opportunità a profili come Rafa Marin, Luca Marianucci, Lorenzo Lucca e, soprattutto, Noa Lang, considerato uno degli elementi più interessanti da rilanciare.
Mercato in entrata, piace molto Natali
Parallelamente, il club azzurro continua a lavorare anche sul mercato in entrata. Per la corsia di destra restano monitorati nomi come Anan Khalaili e Dodò, entrambi ritenuti profili adatti a rinforzare la fascia, mentre per il futuro della difesa piace molto Natali, centrale classe 2008 considerato uno dei migliori talenti emergenti nel suo ruolo. Il Napoli, secondo il quotidiano, vorrebbe accelerare i tempi per assicurarsi il giovane difensore e anticipare la concorrenza.
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