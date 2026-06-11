Pazza idea Vlahovic, ma non solo: per l'attacco si monitorano tre talenti

Pazza idea Vlahovic, ma non solo: per l'attacco si monitorano tre talentiTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Sul taccuino della dirigenza del Napoli figurano Seydou Fini del Genoa, Exequiel Zeballos del Boca Juniors e Alajbegovic del Salisburgo

L'edizione odierna de Il Mattino analizza le strategie del Napoli per il reparto offensivo, dove prima di affondare il colpo in entrata sarà necessario sfoltire l'organico. Tra i nomi che intrigano maggiormente c'è quello di Dusan Vlahovic, ma l'eventuale operazione si presenta particolarmente onerosa: l'attaccante serbo chiederebbe infatti un bonus alla firma vicino ai 20 milioni di euro, una cifra che rende la trattativa decisamente complicata.

Calciomercato Napoli, obiettivo giovani

Parallelamente, il club azzurro continua a monitorare diversi giovani di prospettiva. Sul taccuino della dirigenza figurano Seydou Fini del Genoa, Exequiel Zeballos del Boca Juniors e Alajbegovic del Salisburgo, tre profili differenti per caratteristiche tecniche e percorso di crescita, ma accomunati da un elevato potenziale. La linea del Napoli sembra quindi orientata verso investimenti sostenibili e mirati, con l'obiettivo di coniugare competitività immediata e valorizzazione futura del patrimonio tecnico.