Come giocherà il Napoli di Allegri? Riflessioni in corso sul modulo
Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il futuro del Napoli passa anche dalle valutazioni tattiche di Massimiliano Allegri, sempre più vicino alla panchina azzurra. Il tecnico starebbe studiando la struttura della squadra, a partire dal reparto difensivo, dove resta da sciogliere il nodo portiere: Alex Meret è legato al club da un solo anno di contratto, mentre la situazione di Vanja Milinkovic-Savic non appare, almeno al momento, così definita.
Allegri e le idee tattiche per il nuovo Napoli
Sul piano tattico, Allegri non avrebbe ancora scelto se impostare la squadra con una difesa a tre o con il classico schieramento a quattro. Più chiare, invece, le idee per il reparto offensivo: l'intenzione sarebbe quella di puntare sul tridente, soluzione ritenuta ideale per esaltare le caratteristiche e la qualità dei numerosi esterni offensivi presenti nell'organico azzurro.
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