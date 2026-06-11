Lucca e Lukaku, situazioni diverse in attesa del mercato

Lucca e Lukaku, situazioni diverse in attesa del mercatoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il punto fermo del nuovo progetto tecnico dovrebbe essere Rasmus Hojlund

Il Corriere del Mezzogiorno analizza il futuro del reparto offensivo del Napoli, soffermandosi sui tre centravanti che faranno parte, almeno inizialmente, della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il punto fermo del nuovo progetto tecnico dovrebbe essere Rasmus Hojlund, individuato come il riferimento offensivo da cui ripartire nella prossima stagione.

Lucca, futuro al Napoli da decidere

Diversa, invece, la situazione di Lorenzo Lucca, rientrato dal prestito al Nottingham Forest e ancora in attesa di conoscere il proprio destino. Secondo il quotidiano, il centravanti ex Udinese "dovrà essere valutato da Allegri in attesa di eventuali situazioni che può generare il mercato, si sta muovendo in tal senso l'agente Giuseppe Riso". L'idea del club sarebbe quindi quella di concedere al tecnico il tempo necessario per osservarlo durante il ritiro estivo, senza escludere possibili sviluppi sul fronte delle trattative.

Futuro Lukaku, si attendono offerte

Più definito, invece, il futuro di Romelu Lukaku, destinato a lasciare il Napoli nel corso dell'estate. Il Corriere del Mezzogiorno evidenzia come il club azzurro guardi con interesse al prossimo Mondiale, sperando che una buona vetrina internazionale possa aumentare l'appeal del belga e favorire la sua cessione.