Il Napoli segue il trequartista Mora: già altissima la valutazione del classe 2008

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Nella corsa al gioiello del Club Tijuana ci sarebbero infatti anche Barcellona, Manchester United, Porto, Sporting Lisbona e Feyenoord

Secondo quanto riporta Tuttosport, il Napoli starebbe seguendo con grande attenzione Gilberto Mora, talentuoso trequartista messicano classe 2008, già considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. Soprannominato "La Piraña", il giovane fantasista è pronto a mettersi in mostra ai Mondiali e ha già attirato l'interesse di alcuni tra i club più importanti d'Europa.

Napoli, occhi sul messicano Mora

Nella corsa al gioiello del Club Tijuana ci sarebbero infatti anche Barcellona, Manchester United, Porto, Sporting Lisbona e Feyenoord, mentre il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna lo avrebbe già inserito nella lista dei profili da monitorare per il futuro.

Il club messicano, consapevole del valore del proprio talento, avrebbe già fissato il prezzo per un'eventuale cessione: servono 26 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del classe 2008. A curarne gli interessi è Rafaela Pimenta, una delle procuratrici più influenti del calcio internazionale.