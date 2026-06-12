Centenario SSC Napoli, svelata l'idea di ADL per la grande festa

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Il Napoli si prepara a celebrare un appuntamento storico: il 1° agosto 2026 il club festeggerà il suo centenario, una ricorrenza che la società intende trasformare in un evento di grande richiamo per la città e per i tifosi. Il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando a un programma di celebrazioni articolato, pensato per svilupparsi non solo nell’estate del 2026 ma anche nei dodici mesi successivi, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente l’immagine del club anche sul piano commerciale e del marketing. Lo si legge su Repubblica oggi in edicola.

Una festa per Napoli diffusa tra città e piazze, senza lo stadio

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il cuore dei festeggiamenti sarà proprio la data del 1° agosto, giorno ufficiale della fondazione del Napoli, che verrà celebrato con un grande evento pubblico in una delle piazze più iconiche della città. L’idea è quella di organizzare uno show in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di tifosi, considerando l’indisponibilità dello stadio Diego Armando Maradona, occupato da concerti e lavori. Per questo motivo la società avrebbe già avviato i contatti con il Comune per individuare la location più adatta. Improbabile, invece, la presenza dei giocatori, che in quel periodo saranno verosimilmente impegnati nel ritiro di Castel Volturno. Sfuma così anche l’ipotesi di un’amichevole di prestigio a Fuorigrotta, resa impraticabile dalla mancata disponibilità dell’impianto.