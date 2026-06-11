Lukaku verso l'addio, De Laurentiis fissa il prezzo
Il futuro di Romelu Lukaku sembra essere sempre più lontano da Napoli. L'attaccante belga, che nelle prossime settimane sarà impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali, sarebbe infatti destinato a lasciare il club azzurro nel corso di questa sessione di mercato.
Secondo quanto riportato da Il Mattino, la società di Aurelio De Laurentiis avrebbe già definito la valutazione del centravanti. "Lukaku? Per prenderlo ci vogliono almeno 10 milioni di euro. De Laurentiis fissa il prezzo", scrive il quotidiano, ricordando come il presidente azzurro lo abbia acquistato due estati fa per circa 30 milioni di euro.
Lukaku verso l'addio, il Napoli fissa il prezzo
La posizione del club sarebbe dunque chiara: nessuna cessione a saldo, ma la volontà di trovare una soluzione che consenta al giocatore di iniziare una nuova avventura e al Napoli di alleggerire il monte ingaggi, incassando una cifra ritenuta congrua per il cartellino. Sempre secondo Il Mattino, il destino dell'attaccante appare già segnato. "Di sicuro, è in partenza"
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