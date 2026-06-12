Podcast Mercato Napoli, Scotto: "Ecco chi può restare e chi andrà via..."

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Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video."A me preoccupa se il Napoli non vince, se perde le partite, quello mi preoccupa. E invece mi conforta il fatto che Allegri è arrivato due volte in finale di Champions League: l'idea di fare l'Europa, la Champions con un allenatore che è arrivato appunto due volte fino in fondo sinceramente mi conforta. Ovviamente non voglio far finta di non capire il tema e qui penso che le caratteristiche della squadra sicuramente incidono. Il Milan di Allegri, quello della passata stagione, secondo me non era un granché, una squadra completa, con tante difficoltà in attacco, senza un vero centroavanti anche quando poi è arrivato a gennaio, come se non lo avesse avuto, ma soprattutto con un centrocampo un po' troppo dipendente da Rabiot, che è un giocatore di grande qualità, ma quando è stato assente il Milan ha avuto un decadimento anche nell'atteggiamento in campo, nelle prestazioni. Allegri ci ha provato."

Quale sarà il primo impatto di Allegri al Napoli?

"A livello tecnico Allegri troverà una rosa importante, forte, piena di calciatori, sicuramente più completa rispetto a quella che aveva al Milan. Sarà molto importante capire cosa la società vuole fare con De Bruyne e Lukaku, che sono due calciatori sotto esame. De Laurentiis li osserverà, probabilmente il 21 giugno a Los Angeles nella gara del Belgio. Credo che De Bruyne sia candidato a rimanere, Lukaku un po' meno. Allegri dovrà dire la sua. Non credo che ad Allegri dispiaccia avere sia Lukaku che De Bruyne. In un attacco in cui oggi c'è Lucca che probabilmente andrà via, penso che i problemi siano soprattutto di abbondanza. L’unico pensiero può essere un esterno destro che possa sostituire Politano o Di Lorenzo. E poi Anguissa, che credo sia nelle grazie di Allegri: se dovesse andare via servirà un sostituto all’altezza. Allegri vuole rinforzi solo se sono titolari, perché la rosa è già importante. Quindi oggi la priorità è confermare più che comprare nuovi giocatori."