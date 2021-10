La lunga astinenza di Mertens: a digiuno da 192 giorni, vuole ribadire di non essersi involuto

Dries Mertens non va a segno da tanto, troppo tempo: 192 giorni, oltre sei mesi. Un'astinenza forzata, dovuta anche all'infortunio che l'ha tenuto per un po' lontano dal campo. Contro la Salernitana l'attaccante belga tornerà titolare e - si legge sul Corriere dello Sport - avrà l'occasione per ribadire di non essersi involuto né imborghesito.