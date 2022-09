La moviola del CdS: "Manca giallo a Milner, doveva essere espulso"

Non convince Del Cerro Grande, l'arbitro di Napoli-Liverpool al quale il Corriere dello Sport assegna un 5,5 in pagella.

Non convince Del Cerro Grande, l'arbitro di Napoli-Liverpool al quale il Corriere dello Sport assegna un 5,5 in pagella. L'errore della serata riguarda la mancata espulsione a Milner, che avrebbe potuto terminare la sua gara già dopo dieci minuti: ammonito appunto al 10' per fallo su Anguissa, l'ex City era stato graziato dal fischietto spagnolo sul rigore.

Il tocco di mano sul tiro in porta - sottolinea il quotidiano - è sempre giallo. Da rivedere anche la lettura sul penalty assegnato ai campani: è infatti chiaro lo step on foot di Van Dijk su Osimhen, non ravvisato però dal direttore di gara, "salvato" in un secondo momento dall'on field review.